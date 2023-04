Emergenza abitativa, Nardella avvisa "Serve un piano nazionale per la casa"

Due piani. Uno più nazionale e uno metropolitano. Il sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto con decisione sul tema dell’emergenza abitativa, convocando a Palazzo Vecchio un tavolo con gli attori principali del settori tra cui il prefetto di Firenze Francesca Ferrandino, il presidente della Corte d’appello Alessandro Nencini, la giunta con gli assessori Sara Funaro, Benedetta Albanese, Titta Meucci e Cosimo Guccione. E ancora associazioni di categoria, mondo degli operatori turistici, associazioni inquilini, sindacati, studenti.

A livello nazionale, ha dichiarato il sindaco, "il grido d’allarme delle città italiane è diventato fortissimo e c’è la necessità di avere un piano nazionale per la casa come è stato il piano Fanfani. E risorse dal governo". Con una serie di strumenti tra cui "contributi affitti, aiuti fiscali per favorire l’accesso alla casa dei nuclei familiari, strumenti come garanzie per favorire affitti di lungo periodo, norme nuove per affrontare problemi di affitti turistici brevi, fondi che devono essere reintegrati per reinvestire sul patrimonio immobiliare di Erp".

Nardella ha chiesto un fronte comune perché "i fondi economici che riguardano le politiche abitative sono gestite da Stato e Regione". Se da un lato la partita nazionale è da giocare, dall’altro è importante anche quella metropolitana. Su questo punto Nardella ha annunciato che "entro fine anno firmeremo un patto sull’abitare" e ha diffuso qualche dato importante: al momento, ha spiegato, "ci sono 330 procedimenti in corso" di sfratto "su tutta l’area metropolitana, di cui 169 sul Comune di Firenze". E ci sono "1200 alloggi" nell’area metropolitana a Firenze vuoti, di cui "800 a Firenze". Sugli alloggi solo a Firenze "siamo in grado di rigenerarne al massimo 350". Quindi più o meno per Firenze città la situazione è questa: per metà degli alloggi ci sono risorse, per l’altra metà no. Considerando che, come ha detto l’assessore Albanese, "un alloggio da ristrutturare costa circa 25mila euro" si parla di diversi milioni pur precisando che poi questi numeri "non sono fissi ma variano tutti i giorni".

Tornando al patto con gli stakeholder, ha chiarito il sindaco, "ho proposto a tutti di trovare un minimo comune denominatore. Faremo focus settoriali sulle varie questioni su temi alloggi universitari per studenti, alloggi turistici brevi, il tema della contrattualistica per scoraggiare locazioni brevi e quello del patrimonio immobiliare". Suggerimenti, anche durante le osservazioni sul Poc, sono ben accetti e l’obiettivo è arrivare a siglare il patto "entro fine anno". Niccolò Gramigni