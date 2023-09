Emanuela Loi. Memoria offesa dal degrado

BAGNO A RIPOLI

Un mazzo di fiori risecchito, pacchetti di sigarette buttati lì, mozziconi, fazzoletti sporchi. La targa dedicata a Emanuela Loi, nel parcheggio di via Fratelli Orsi, svetta in mezzo a questo bouquet di sporcizia e degrado. La memoria della "prima donna della polizia di Stato a morire in servizio per mano della mafia. Trucidata nell’attentato di via D’Amelio a Palermo insieme al giudice Paolo Borsellino e al resto della scorta" (così recita il ricordo), merita certamente più cura e decoro.