Elisabetta Salvatori mette in scena la vita del pittore Ligabue

Al Teatro Nuovo Sentiero di Firenze (via delle Panche, 36) domani (ore 21) va in scena lo spettacolo "Delicato come una farfalla e fiero come un’aquila" di e con Elisabetta Salvatori ispirato alla vita del pittore Antonio Ligabue. La performer passa dal racconto in terza persona ad alcuni primi piani interiori volti a penetrare l’anima tormentata dell’artista. Il pittore era solito andare in giro con uno specchio appeso al collo, talvolta riflettendosi per spalancare la bocca ed emettere orribili suoni gutturali, simili a ruggiti. L’attrice propone il rito più volte interrompendo il flusso della narrazione. La tela al centro della scena non rimarrà bianca: più volte la voce narrante si avvicina, dipinge qualcosa ma solo alla fine dello spettacolo sarà chiaro di cosa si tratta. Durante il racconto emerge la storia desolante di un uomo solo, tradito e abbandonato da tutti, che trova la propria personale umanità nel rapporto con gli animali e con la natura.