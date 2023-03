Elio Germano all’Astra inaugura le proiezioni in realtà virtuale

Elio Germano (nella foto) ospite al cinema Astra oggi alle 20.30 per presentare ’Così è (o mi pare)’, da lui adattato, diretto e interpretato, una riscrittura per realtà virtuale di ’Così è (se vi pare)’ di Luigi Pirandello. Uno spettacolo tra cinema e teatro, dove lo spettatore, grazie agli appositi visori VR, si trova al centro della scena, proprio all’interno del lussuoso appartamento dove si svolge la storia. E’ questo il primo di una serie di appuntamenti di cinema in realtà virtuale all’Astra, promossi dalla Fondazione Stensen insieme a Gold. Per assistere alle visioni di questi spettacoli, al pubblico saranno forniti visori speciali. Si tratta di grandi occhiali che immergeranno lo spettatore nella realtà dello spettacolo teatrale a 360 gradi. Non ci sarà lo schermo consueto davanti ai volti degli spettatori, ma questi occhiali attraverso i quali, girandosi a destra e sinistra oppure all’indietro, lo spettatore potrà vedere il film tutto attorno a sé.

Sempre per il cinema in realtà virtuale, in programma domani alle 18,30 ’Segnale d’allarme’ di Elio Germano e Omar Rashid. Il film è la trasposizione dell’opera teatrale di Elio Germano e Chiara Lagani.