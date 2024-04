Elezioni. Zeni in campo a sorpresa

Il candidato sindaco del centrodestra è un nome a sorpresa: Saverio Zeni, 63 anni, non è dicomanese ma vive a Borgo San Lorenzo e finora non ha fatto politica attiva. E’ l’editore dei giornali online Okmugello, okvaldisieve e okfirenze. A offrirgli la candidatura è stato un esponente locale di Forza Italia, partito che insieme a FdI e Lega sarà nel simbolo della lista di Zeni. Come motto, dice il candidato, "ho scelto ‘Dove ogni voce conta, ogni persona è importante’. Voglio che ogni cittadino di Dicomano si senta ascoltato e valorizzato, la mia visione per il governo locale è inclusiva e partecipativa." A Dicomano Zeni augura di "uscire dallo stato di feudo passiatoriano", con riferimento ai dieci anni di giunta Passiatore: "Il mio obiettivo – spiega – è quello di restituire ai cittadini un’amministrazione comunale efficiente, distaccata dalle logiche di partito e dagli interessi personali, puntando a soddisfare le vere esigenze dei cittadini piuttosto che la mera presenza simbolica in politica. Spero di portare una ventata di novità in un ambiente politico locale spesso criticato per il suo immobilismo". Il candidato si propone "come una nuova figura capace di interpretare le aspettative di un elettorato desideroso di cambiamento e di una gestione più attenta e innovativa".