Elezioni Tensioni nel centrosinistra. Ipotesi primarie di coalizione

C’è aria tesa a Vicchio tra il Pd e il sindaco uscente, Filippo Carlà Campa, pur iscritto al partito e alla guida di una giunta di centrosinistra. Se da un lato, infatti, da alcuni mesi il partito sta lavorando a un possibile allargamento a sinistra della maggioranza, coinvolgendo in un tavolo di coalizione anche forze fino a ora all’opposizione come la civica Officina Vicchio 19 e il Movimento Cinque Stelle, dall’altro il primo cittadino ha spiazzato tutti annunciando la volontà di candidarsi per un secondo mandato. E a questo punto uno scenario possibile è quello di primarie di coalizione. Che però a Vicchio evocano brutti ricordi, vista la spaccatura che generarono nel 2019. Spiega il segretario del Pd, Francesco Tagliaferri: "L’attuale sindaco aveva dichiarato pubblicamente di sostenere questo tavolo. C’è stato un inspiegabile cambio di rotta, andando sostanzialmente a sfiduciare tutto il lavoro che abbiamo portato avanti. Mi spiace il Pd così sorpassato di netto con una prova di forza che riesco a comprendere poco. Probabilmente non si fida di noi". Precisando: "Prima di parlare di nomi dovremo definire i temi su cui confrontarsi, poi raggiungere su questi un accordo e alla fine parlare di candidati o candidate". Dal canto suo Carlà Campa premette che anche lui dovrebbe sedere al tavolo di coalizione: "Il confronto politico è utile e opportuno e va perseguito il più possibile, il tentativo va fatto. Però non possiamo scordarci cinque anni di dura opposizione da parte dei due gruppi che siedono al tavolo". Aggiunge: "Credo che il Pd, quale partito di maggioranza e che piu volte ha espresso un giudizio positivo sull’amministrazione e sul lavoro degli assessori, abbia l’onere di fare una proposta politica che tracci una direzione e una candidatura. Sento il dovere di concludere i tanti progetti aperti e gli impegni presi nei confronti dei cittadini e del ricco e vitale tessuto associativo".