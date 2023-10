Elezioni, Scaletti infiamma il toto nomi

L‘arrivo di Cristina Scaletti spariglia le carte delle prossime amministrative fiesolane. La candidatura a sindaco , non ancora ufficiale ma data per sicura dentro e fuori i Palazzi, dell’ex consigliera comunale di Firenze ed ex assessore regionale alla Cultura di Enrico Rossi, ha infiammato il quadro polito locale. Sullo sfondo è la questione delle questioni: cosa farà il Pd. Accetterà la candidatura proposta da quella che si presenta come lista civica, frutto di un "gruppo di amici che vogliono bene a Fiesole" "Scaletti è un nome forte – dice il segretario comunale Dem Cosimo Latini – ma il percorso che ha portato alla sua individuazione è sbagliato, almeno per quanto ci riguarda".

Il Pd ha in corso assemblee, anche con Italia Viva, per arrivare a un candidato che unisca tutte le forze del centrosinistra. Il gruppo che sostiene Scaletti non ci ha mai incontrato e ufficialmente non sappiamo proprio chi sia". Intanto è polemica anche sulla reale natura della lista Scaletti. "L’unico vero progetto civico siamo noi", rivendica Renzo Luchi, presidente di Cittadini per Fiesole che precisa di non essere sposato con Anna Ravoni e auspica che le vicende personali restino fuori dalla politica.

D.G.