Elezioni, Redini in corsa come civica

Per la corsa a sindaco si aggiunge un quarto concorrente: Sonia Redini (nella foto) è la candidata di una coalizione legata a "Per una Cittadinanza Attiva". Il gruppo civico conferma dunque la sua fiducia alla propria consigliera comunale da quasi 10 anni e già sua candidata come primo cittadino 5 anni fa. "A differenza del sindaco e di altri consiglieri – sottolinea Redini -, la nostra lista da 15 anni non ha mai cambiato casacca, lavorando con credibilità. "Incontro ai cittadini" sarà uno dei nostri slogan: vogliamo riportareil dibattito fra la gente, creando un filo diretto con l’amministrazione e coinvolgendo realmente la comunità nelle scelte strategiche. Azioni che sono mancate negli ultimi 10 anni". Bagno a Ripoli, promette la candidata sindaco, "deve diventare luogo di costruzione della pace con un modo diverso di governare, libero da pressioni esterne, economiche o di pochi. Ci impegneremo per un’apertura alle nuove opportunità di lavoro e alla cura delle categorie fragili, per la prevenzione del rischio idrogeologico e un’economia circolare dei suoli e dei rifiuti, per la transizione ecologica ed energetica partendo dalla comunità, per cultura e turismo e una per una migliore qualità dei servizi pubblici".

Manuela Plastina