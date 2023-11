Elezioni, questionario Pd : "Scriviamo il programma insieme ai cittadini"

Parte ufficialmente il cammino del Pd di Bagno a Ripoli verso le amministrative. In palio c’è lo scranno di sindaco, lasciato dopo due mandati consecutivi da Francesco Casini. L’esito stavolta non è affatto scontato, neanche tra le stesse file del centro sinistra nella scelta del candidato primo cittadino: se 10 anni fa il gioco era tutto in mano al Partito Democratico, con le primarie vinte da Casini, se nel 2019 la sua ricandidatura non era mai stata messa in discussione, ora le cose son diverse.

E lo sono da novembre 2022, quando lo stesso Casini ha scelto di lasciare il Pd e abbracciare Italia Viva. lo hanno seguito tre consiglieri, due provenienti della lista civica "Cittadini per" e un ex Lega. Da dove ripartire, dunque? "Dai cittadini – sottolinea il segretario comunale Edoardo Ciprianetti -. Scriveremo il programma per le prossime elezioni coinvolgendo chi ha a cuore il nostro territorio e la nostra comunità". L’invito è a rispondere a un questionario online intitolato "Bagno a Ripoli che vorrei": "Crediamo che per immaginare il futuro della nostra comunità sia importante ascoltare la voce di chi il nostro territorio lo conosce e lo vive ogni giorno" spiega Ciprianetti. Una volta scritto il programma, saranno valutate eventuali alleanze con cui arrivare alle amministrative a partire, appunto, da Italia Viva. Sul fronte esclusivamente Pd attualmente circolano (mai ufficializzati) tre nomi come candidato sindaco: il vicesindaco Paolo Frezzi, l’assessore ai lavori pubblici e scuola Francesco Pignotti e poi ci sarebbe una donna. Facile immaginare sia Sandra Baragli, attuale capogruppo Pd in consiglio comunale.

Manuela Plastina