Elezioni Povoleri, Manfulli e Maione. Ecco le liste di supporto ai candidati

Tre candidati sindaco, tra i quali una donna. Altrettante liste, per un totale di 36 candidati consiglieri comunali. Questi i numeri di pelago relativi alla prossima consultazione elettorale dl giugno, do e il sindaco uscente, Nicola Povoleri, si candida per il secondo mandato. E dove - come a Pontassieve - il M5S si presenta con una lista autonoma insieme alle forze di sinistra.

NICOLA POVOLERI

La lista che sostiene il sindaco uscente si chiama Siamo Pelago per Nicola Povoleri sindaco. Il capolista è David Andreini. Dodici candidati in tutto, equamente ripartiti tra uomini e donne. Pelago, in Valdisieve, rappresenta probabilmente il territorio dove il Pd ha avuto meno diatribe interne. Ma nel quale - così come avvenuto a Pontassieve - non è stato comunque costruito il campo largo, con M5S ed altre forze della sinistra riunite in una lista autonoma. Il sindaco uscente, Nicola Povoleri, punta - tra le altre cose - su quanto realizzato nei cinque anni del primo mandato, soprattutto in termini di riqualificazione del territorio e progetti Pnrr intercettati e portati a termine. Chiedendo il sostengo dei cittadini per portare a termine il percorso avviato.

LAURA MANFULLI

E’ la candidata del centrodestra a Pelago, unica donna a presentarsi per concorrere alla poltrona di Sindaco. E’ figura conosciuta e stimata, sostenuta dalle forze di centrodestra. Anche in questo caso sono dodici i candidati in corsa per un posto come consigliere comunale, tra i quali sette uomini e cinque donne. Il capolista è Alessandro Borgheresi, da tempo impegnato nella politica locale. Tra gli elementi che spiccano nel programma di Manfulli, il recupero di alcune parti del territorio, l’attenzione alle frazioni, il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte e l’attenzione verso le categorie più fragili, come gli anziani.

FRANCESCO MAIONE

Anche a Pelago gli elettori troveranno - come a Pontassieve - la lista Alternativa Comune, declinata in chiave pelaghese. La lista comprende M5S, Sinistra per Pelago e Rifondazione comunista. Capolista è Marisa Boschi, alla guida di un gruppo di candidate e candidati dove prevalgono (sette contro cinque) le figure femminili. Tra le critiche rivolte da Maione all’attuale Giunta di Pelago la distanza tra Amministrazione e territorio e la scarsa attenzione ai temi ambientali.

In Valdisieve Pontassieve è l’unico comune che - eventualmente - preveda il ballottaggio. Unico territorio che supera i 15mila abitanti. Per Pelago e Rufina la questione è differente. Essendo infatti comuni sotto i 15mila abitanti, il voto è soltanto quelloi previsto per sabato e domenica, 8 e 9 giugno. . Sia a Pelago, sia a Rufina, il candidato - e la relativa coalizione - che avranno ottneuto la maggioranza sarà quella che risulterà vincitri. In base alla nuova normativa, poi, i due comuni sarebbero anche quelli dove risulterebbe possibile IL terzo mandato per il sindaco in carica. Questione che, comunque, non interessa nè Vito Maida, nè Nicola Povoleri, attuali primi cittadini dei rispettivi territori. Entrambi, infatti, sono reduci dal primo mandato ed in corsa per il secondo.