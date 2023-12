Elezioni Pignotti scende in campo: "Mi candido a sindaco per il Pd"

"Ho dato la mia disponibilità come candidato sindaco di Bagno a Ripoli per il Pd. E’ una sfida grande e bella e la affronteremo nell’unico modo in cui sappiamo fare le cose: #insieme". Con un hastag Francesco Pignotti lancia la sua corsa alle prossime amministrative, per prendere il posto da due mandati ricoperto da Francesco Casini, nella cui giunta il 34 enne è attualmente assessore ai lavori pubblici, alla scuola, al Pnrr, alla protezione civile e alle politiche giovanili. Il nome di Pignotti è emerso nel 75% delle consultazioni di partito svolte nell’ultimo mese, come era stato preannunciato dal segretario comunale Edoardo Ciprianetti.

E durante l’assemblea partitica ripolese, l’attuale assessore ha confermato la sua disponibilità alla candidatura, lanciata poi pubblicamente attraverso i social. "Ringrazio i tanti e le tante componenti del Partito Democratico che hanno proposto il mio nome in vista delle prossime elezioni amministrative e da oggi mi metto a disposizione in qualunque percorso verrà deciso, primarie comprese". Con un altro #hastag, ossia #portaventonuovonelPD, l’area di sinistra del partito ha infatti confermato di volere le primarie, candidando Franco Pestelli, 63 anni, il cui nome nel corso delle consultazioni è stato fatto dal 20% degli iscritti al partito. In queste settimane tra Natale e l’inizio dell’anno è ipotizzabile un confronto serrato all’interno del partito, per capire se fare appunto le primarie, o trovare un accordo su un nome unico.

Senza dimenticare l’opzione di una coalizione più ampia. Intanto Pignotti manifesta il suo entusiasmo: affronterà questo percorso, qualunque sia, "in mezzo alle persone, col sorriso e lo sguardo rivolto in avanti con l’amore per Bagno a Ripoli e con le idee e i progetti per la nostra comunità, a cui teniamo più di ogni cosa". Classe 1989, nato e cresciuto a Bagno a Ripoli, Pignotti è ambasciatore del patto per il clima della commissione europea e ha lavorato per il parlamento europeo dal 2014 al 2019. È stato segretario del Pd di Bagno a Ripoli dal 2017 al 2019 per poi entrare nella seconda giunta Casini.