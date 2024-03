Elezioni, Pianigiani scende in campo: "L’inizio di un cammino condiviso"

Con i manifesti affissi sul territorio e un post su Facebook, Valerio Pianigiani (in foto) è ufficialmente candidato alle amministrative come futuro sindaco di Figline Incisa: "Domenica – scrive sulla sua pagina Fb - inizia un nuovo percorso della mia vita e lo voglio fare insieme a voi. So già che avremo molte cose da dirci e su cui confrontarci, per questo vorrei che fosse l’inizio di un cammino condiviso". Iscritto al Pd da quando il partito è nato, 72 anni, Pianigiani ha fatto parte della consiliatura di Figline anche come assessore dall’85 al ‘90 e dal ‘93 al ’95. Presidente del consiglio comunale nel periodo 2001-2006, ha ottenuto nel 2022 il premio Bambagella, massima onorificenza della città per il suo impegno nel sociale, anche come presidente del progetto AmicAfrica.

Per ora, nei manifesti diffusi, si presenta solo con un motto: "Insieme" senza simboli di partito né nomi. Sicuramente appoggiato dal Pd, potrebbe ottenere il sostegno anche di altre forze del centrosinistra, a partire dal Psi ma il sostegno di altre liste sarà comunicato in seguito. Si presenterà ufficialmente domenica alle 16 a Villa Casagrande in un incontro aperto al pubblico che sta suscitando molta curiosità.

Il nome di Pianigiani, infatti, era già uscito fra i ‘papabili’ per la poltrona di primo cittadino del Comune ma fino ad oggi non c’era stata alcuna ufficializzazione. In attesa di capire chi lo sosterrà oltre ai Dem, il suo nome come candidato va ad aggiungersi agli unici altri candidati già resi noti: Enrico Buoncompagni con la sua lista civica di centro, Silvio Pittori anche lui con lista civica più spostata sul centrodestra e Giorgia Arcamone (FdI) che si è resa disponibile a una candidatura sempre in area di destra.