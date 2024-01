Elezioni Pd Pignotti a 360 gradi. Giovani e ambiente le priorità: "Sono pronto per fare il sindaco"

Ore decisive nel Pd per decidere se organizzare o meno le primarie per la scelta del canidato alle amministrative. Dalle consultazioni sono emersi due nomi: Francesco Pignotti, 34 anni, attuale assessore a Lavori pubblici, Scuola e Protezione civile, che gode del 75% delle preferenze di consultazione di partito e Francesco Pestelli, 63 anni, primo segretario comunale dem, consigliere comunale 2004-2009 e provinciale 2009-2014. Mentre arriva la conferma della candidatura a sinistra con lista civica di Francesca Cellini, lunedì il Pd dovrà sciogliere le riserve sulle primarie, probabilmente di solo partito. Intanto Pignotti si prepara alla sfida.

Pignotti, perché ha deciso di candidarsi a sindaco?

"Perché Bagno a Ripoli mi sta a cuore, è la comunità dove sono nato e cresciuto. Come assessore ho lavorato per migliorarla: credo di aver maturato esperienza e competenze per poterla guidare come sindaco. Fuori e dentro il partito, tante persone me lo hanno chiesto: questo ha rafforzato in me la convinzione. Non si fa il sindaco da solo, ma insieme a una grande squadra".

È pronto ad affrontare eventuali primarie?

"Chi ama la propria comunità e si candida a governarla non può temere alcun confronto. Da subito mi sono messo a disposizione per coinvolgere tutti in una candidatura inclusiva e unitaria: sono abituato a lavorare così. Se qualcuno proporrà una candidatura alternativa, affronterò le elezioni primarie senza problemi".

Le priorità per Bagno a Ripoli?

"Stiamo costruendo un programma ricco di idee e progetti, che presenteremo e racconteremo con incontri e iniziative, ai mercati, in piazza e anche sui social. Un ’Patto per l’ambiente’ a cui stiamo lavorando con esperti (tutti del territorio), la riqualificazione dei centri urbani delle frazioni, una rivoluzione a livello culturale e di promozione territoriale, che abbia come protagonisti anche i giovani: vorrei dare a Bagno a Ripoli la centralità che si merita e che negli ultimi anni sta acquisendo. C’è poi il sociale con l’attenzione alle nuove fragilità, le opere Pnrr e la scuola. Comune modello, dal nido alle scuole superiori".