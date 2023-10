Elezioni Parte il toto nomi. Il centrodestra in moto

Il centrodestra prepara l’assalto per le prossime amministrative. Si intensificano gli eventi sul territorio, il 4 novembre prossimo, Fratelli d’Italia porterà all’Aurora il giornalista Alessandro Sallusti per presentare il suo libro ‘La versione di Giorgia’. Un prologo sicuramente al lancio della campagna elettorale. Con un proprio candidato stando alle ultime indiscrezioni che potrebbe essere il responsabile provinciale di FdI, Claudio Gemelli.

Non ci sarebbe troppa convinzione infatti di sostenere il progetto civico di Giovanni Bellosi da parte di FdI, che attualmente ha un peso specifico importante nel centrodestra, rinunciando al simbolo e probabilmente al candidato sindaco; al contrario Forza Italia e Lega potrebbero anche spingere sull’ipotesi Bellosi. Nel centrosinistra il fuoco cova sotto alla cenere. Le consultazioni del segretario del Pd, Francioli tra le associazioni e la società civile, vanno avanti. Dopo l’uscita pubblica del sindaco Fallani che ha auspicato una scelta del nuovo candidato a sindaco, senza primarie, prosegue il dialogo in città.

Non senza qualche polemica a sinistra, visto che alcuni rappresentanti del Pd, hanno messo in discussione il metodo, ossia fare trattative senza un candidato preciso con domande quasi esclusivamente relative alla figura di sindaco e poco sui progetti locali. C’è da capire se al termine di questo ‘cammino senza primarie’, qualcuno dei due aspiranti candidati (Sereni o Kashi Zadeh) abbia le firme necessarie per chiedere la consultazione in città.

morv