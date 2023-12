Elezioni La segreteria Pd si riunisce. Ultimi step per scegliere il candidato

Chi vuol esser candidato. Nel Pd impazzano le combinazioni sui tre pretendenti alla poltrona del terzo piano di piazza della Resistenza. Giorgi, Sereni, Yuna. Sereni, Yuna, Giorgi o Yuna, Giorgi, Sereni. I sostenitori dei tre, studiano tutte le mosse possibili sui nomi dei tre assessori, che di giorno lavorano insieme nella giunta Fallani, la sera si fronteggiano in una logorante guerra di posizione. Lunedì però si sbloccherà il penultimo passaggio prima della decisione finale su chi sarà l’alfiere del centrosinistra alle prossime amministrative. Lunedì infatti il segretario Francioli riunirà nuovamente la segreteria del partito e chiederà di portare alla direzione (che avrà l’ultima parola sulla nomina del candidato) un orientamento, o quantomeno un’intenzione di voto così come espressa dai tanti rappresentanti di associazioni e società civile sentiti in questo cammino di consultazioni. Alla fine nessuno dei tre è uscito allo scoperto con la sua candidatura, magari chiedendo un confronto con le primarie. Tutti allineati e coperti dietro al diktat della segreteria regionale, alla quale è stato necessario fare ricorso per sostenere il segretario Francioli tirato per la giacchetta a destra e a manca. La soluzione sarà di compromesso, e come sempre non accontenterà nessuno. Sul fronte civico, Giovanni Bellosi invece sta lavorando al piano di proposte per Scandicci che servirà da piattaforma per la sua eventuale candidatura. Sul versante centrodestra, ancora non ci sono le idee chiare. La candidatura di Carti, l’autocandidatura di Forza Italia che ha proposto Luca Carti per essere più precisi, non pare avere grande successo all’interno della coalizione. Che sta riflettendo anche sulle strategie. E’ sicuro che Bellosi correrà da civico, lo avrebbe chiarito personalmente proprio ai diretti interessati. E così, con un civico noto e ben posizionato, più la corazzata centrosinistra schierata, sul fronte locale il candidato della destra rischia di finire schiacciato nonostante il possibile voto identitario alle europee. Per questo ci sarebbe stato un calo di interesse per scendere in campo come candidato sindaco di Scandicci, visto che la prospettiva è quella della minor rappresentanza per cinque anni nella prossima consigliatura. Un nome uscito nei giorni scorsi, oltre all’ipotesi Claudio Gemelli (FdI) è quello di Leonardo Batistini. Bastistini (Lega) che era il candidato sindaco delle scorse amministrative. La chiusura sul candidato del centrosinistra (con l’incognita sulla presenza di Italia Viva in coalizione) sbloccherà tutte le altre tessere del mosaico. Probabilmente dopo la Befana comincerà la vera campagna elettorale. Fabrizio Morviducci