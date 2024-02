Elezioni, la scelta di Buoncompagni: "Mi candido, è ora di voltare pagina"

di Manuela Plastina

Scende in campo il primo candidato ufficiale per le prossime amministrative di Figline Incisa. Enrico Buoncompagni si candida per "cambiare le cose: basta decisioni prese da amministratori distanti dalle persone e preoccupati solo da logiche di partito. È arrivato il momento di voltare pagina". Era nell’aria. Di professione avvocato, 44 anni, Buoncompagni è stato vicesindaco fino alla fine di aprile del 2023, quando gli sono state tolte le deleghe dall’attuale primo cittadino Giulia Mugnai. Fin da allora, difendendo la propria onestà, si era capito che non si sarebbe fatto da parte, ma che stava già immaginando un progetto nuovo.

Ed eccolo, con il programma che sarà ufficialmente annunciato domenica alle 16,45 a Casa Me’Mà di Figline. Sarà appoggiato, anticipa, da un raggruppamento civico.

"La mia è una proposta per la nostra comunità – sottolinea Buoncompagni -, frutto del lavoro fatto insieme ad un gruppo di persone, che ci ha portato a incontrare il territorio e a confrontarci con tanti cittadini. Un progetto nato dal contatto diretto con la realtà, non in un laboratorio estraneo al territorio e alle sue specificità. È possibile fare politica in maniera diversa, con una concreta volontà di dare sviluppo alla città dalle infrastrutture, ai servizi, alla sanità".

Nessun accenno ancora a eventuali appoggi di partiti o meno, anche se la sua potrebbe essere una candidatura trasversale in cui – ma sono solo voci al momento – potrebbero dare un sostegno anche Italia Viva e forse il Movimento5Stelle. Intanto sugli altri fronti tutto tace: solo Sandro Sarri si è fatto avanti lanciando la propria candidatura a eventuali primarie del Pd.

Contro chi, non si sa. Si fa strada l’ipotesi Valerio Pianigiani, già presidente del consiglio comunale nei primi anni 2000. Ma nessuno conferma. Papabile, ma improbabile la candidatura dell’attuale vicesindaco Giovanni Di Fede, di ampia esperienza amministrativa, ma difficilmente accetterebbe.

Solo voci anche nel centrodestra: Francesco Sottili, Giorgia Arcamone e Silvio Pittori. Sempre che non trovino un accordo bipartisan su Buoncompagni. Intanto mancano meno di 4 mesi alle urne.