Elezioni La scelta dei nuovi sindaci Campi, Impruneta, Marradi al voto

Oggi e domani urne aperte per scegliere il nuovo sindaco in ben 22 comuni Toscani. Tra questi, in provincia di Firenze si vota a Campi Bisenzio, Impruneta e Marradi. I seggi saranno aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. L’eventuale turno di ballottaggio – solo a Campi, gli altri due comuni sono sotto i 15mila abitanti – è fissato per domenica 28 e lunedì 29 maggio. Gli elettori per esercitare il diritto al voto devono essere in possesso della tessera elettorale personale e di un documento d’identità valido. A Campi, dunque, in queste due giornate si svolgerà il primo turno delle consultazioni per l’elezione diretta del sindaco e del Consiglio Comunale che sarà composto da 24 consiglieri. In città sono 32.508 gli aventi diritto al voto (15.789 uomini e 16.719 donne) per un totale di 39 seggi distribuiti in vari plessi scolastici. I campigiani sono chiamati a indicare il successore di Fossi scegliendo tra cinque candidati: Leonardo Fabbri sostenuto da Pd e dalle civiche Fabbri Sindaco e Muoviamo Campi; Paolo Gandola sostenuto da Lega, Forza Italia (in lista anche altri simboli), Impegno Vero, Cambiare si può e Centro Destra Campigiano; Antonio Montelatici sostenuto da Fratelli d’Italia, Campi Domani e Centrodestra per Montelatici; Riccardo Nucciotti sostenuto dalle civiche Nucciotti Sindaco e Insieme per Riccardo Nucciotti; Andrea Tagliaferri sostenuto da FareCittà, Sì Parco No Aeroporto, Si Campi a sinistra e Movimento 5 Stelle. Per diventare al primo colpo sindaco di Campi, uno dei cinque candidati deve ottenere il 50%+1 di voti.

I candidati che si sfidano nel comune di Impruneta, per conquistare la poltrona occupata fino a oggi da Alessio Calamandrei, sono tre: l’ex vicesindaco (ruolo rivestito negli ultimi 5 anni e toltogli a poche settimane dall’appuntamento elettorale) Matteo Aramini sostenuto dalla civica Impruneta Futura; Riccardo Lazzerini candidato di "Impruneta [email protected]", unico ad essere sostenuto apertamente da alcuni partiti (Pd, Coraggio di Cambiare, Movimento 5 Stelle, Partito Socialista, Sinistra Civica Ecologista); Matteo Zoppini dalla civica Voltiamo Pagina (che racchiude tutte le forze di opposizione dell’ultimo quinquennio). A Impruneta gli aventi diritto al voto sono 11.673 di cui 5.605 uomini e 6.068 donne, per un totale di 16 sezioni. A Marradi sono tre i candidati a sindaco. C’è il sindaco uscente Tommaso Triberti (Insieme per Marradi), Rudi Frassineti con la civica Anima Marradi e Stefano Benedettini per il centrodestra. Qui gli aventi diritto al voto sono 1.332 uomini e 1.321 donne per un totale di 2.653; i seggi elettorali sono 5. Barbara Berti