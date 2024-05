Elezioni, la campagna si accende. Gli appuntamenti dei candidati

Nel pieno della campagna elettorale proseguono gli impegni dei candidati: Claudio Gemelli (centrodestra), accompagnato dal presidente della commissione lavoro della Camera Walter Rizzetto, ha fatto visita a due aziende del comparto moda (pelletteria e accesosri metallici). Per la salvaguardia della filiera, ha garantito che Fratelli d’Italia e i partiti di governo "sono sicuramente dei validi interlocutori per quanto riguarda i temi delle infrastrutture e dello sviluppo economico. Scandicci ha bisogno di attenzione e tutele per le aziende, di risolvere i grandi nodi infrastrutturali, di trasporto e viabilità che potrebbero dare ancora più spinta al settore manifatturiero". Sul fronte civico, Giovanni Bellosi, non ammesso al circolo Arci di San Martino alla Palma per la serata coi cittadini della frazione, ha fatto l’incontro all’addiaccio, alle luce delle fotoelettriche. "E’ incomprensibile – evidenzia Bellosi – i circoli sono nati come luogo di incontro e socialità. Molti dei nostri elettori, costretti al freddo, sono gli stessi avventori di quei circoli, che con il loro impegno hanno contribuito a far crescere". Sereni intanto ha lanciato la sua sfida sul nuovo centro: "Le aree pubbliche devono rimanere tali e diventare terreno di crescita di funzioni nuove tese al miglioramento della vita e dell’ambiente. E dovrà essere proprio la città pubblica a trainare lo sviluppo del nuovo centro urbano, in particolare con la creazione di un nuovo parco urbano, di ulteriori funzioni culturali e sportive, oltre alla definizione di linee guida chiare su quelli che saranno i valori da seguire nella parte attuativa".