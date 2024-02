Elezioni, la campagna entra nel vivo. Gli appuntamenti dei candidati

Col confronto tra candidati alle primarie del Pd, a Scandicci si è aperta ufficialmente la campagna elettorale. Martedì sera il Teatro Aurora era gremito, con un parterre d’eccellenza per il partito democratico toscano: il presidente della Regione, Eugenio Giani, la deputata Simona Bonafé, il responsabile regionale per gli enti locali Stefano Bruzzesi. Non c’era il sindaco Fallani, ma erano presenti i colleghi di giunta dei due candidati: Barbara Lombardini, Diye Ndiaye, Ivana Palomba, Yuna Kashi Zadeh. I candidati Andrea Giorgi e Claudia Sereni continueranno il loro confronto a distanza fino al 17 marzo, quando si terranno le primarie. Intanto però si muovono anche gli altri avversari politici, che dovranno poi confrontarsi alle elezioni (quelle vere di giugno) con chi vincerà lo scontro interno al Pd. Martedì prossimo Giovanni Bellosi di Scandicci Civica organizzerà un incontro funzionale ad accendere il motore in vista della campagna elettorale che comincerà per lui verosimilmente dopo le primarie. Anche il centrodestra (il possibile candidato è Claudio Gemelli di FdI (nella foto) (che non è stato però ancora ufficializzato) punta agli eventi per il lancio della candidatura. Domani alle 17.30, all’Acciaiolo, ha organizzato un incontro sulle politiche per la famiglia. Interverranno i deputati Maddalena Morgante e Chiara La Porta, il senatore Paolo Marcheschi e il capogruppo FdI nel Consiglio regionale della Toscana, Francesco Torselli. Porteranno i loro saluti il presidente provinciale FdI, Claudio Gemelli, e il coordinatore regionale, il deputato Fabrizio Rossi.