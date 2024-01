Elezioni Il vicesindaco si dimette: "Non condivido più la visione di città"

Il vicesindaco di Rufina, Davide Maione, si è dimesso dalla propria carica istituzionale. Una scelta che è conseguenza di’ quanto espresso dalla maggioranza dell’assemblea comunale rufinese del Pd, che la scorsa settimana ha sottoscritto - con quindici firme su venti componenti - la lettera nella quale si chiedeva continuità amministrativa e conferma dell’attuale sindaco,Vito Maida. Uno scontro che ha visto Maione a fianco della segretaria del Pd locale, Pamela Tozzi. La quale, a sua volta, dopo l’esito dell’assemblea aveva detto di essere in fase di riflessione relativamente a sue eventuali dimissioni - comunque ancora non arrivate - dalla carica di segretario. L’oggetto della diatriba, in sostanza, è l’eventuale accordo con la lista RufinaCheVerrà, all’opposizione per tutta la durata dell’attuale legislatura. Maione e Tozzi avrebbero voluto avviare un dialogo nel tentativo di coinvolgere alm lista nella coalizione. La maggioranza dei componenti dell’assemblea comunale del Pd, invece, si è detta contraria. "Ho vissuto, personalmente e politicamente, gli ultimi mesi con grande difficoltà - dice Maione nella sua lettera di dimissioni inviata al Sindaco Maida -. Difficoltà che nasce dalla non condivisione di merito e metodo con il quale si è scelto di affrontare il futuro di questa bellissima comunità. E’ un percorso che ho contestato aspramente perché non tiene conto dei segnali che il nostro paese ci ha dato in questi anni. Credevo e credo ancora che, con generosità, avremmo dovuto rammendare gli strappi nella nostra comunità. Si è scelto diversamente e per questo, coerentemente, non posso più far parte di questo percorso". "Bisogna distinguere tra ruolo istituzionale ed appartenenza politica - dice il sindaco Maida -. Una volta eletti rappresentiamo tutti, indistintamente. Il voto di un’assemblea di partito non può far venire meno l’impegno preso con la comunità, che deve essere portato in fondo con serietà. Se il voto in assemblea del Pd fosse andato al contrario, avrei avuto comunque il dovere di portare a termine il mio mandato. L’esponente di partito rappresenta una parte, mentre l’Istituzione è patrimonio di tutti. Indipendentemente dall’appartenenza politica. Io mi sono messo a disposizione del partito per la ricandidatura - conclude il Sindaco Maida -. Per coerenza politica ed amministrativa non ritengo opportuni accordi con RufinaCheVerrà, che invece avrebbero voluto i cinque membri dell’assemblea Pd che hanno hanno lavorato per l’accordo. Il partito ha scelto a maggioranza e l’esito della votazione deve essere rispettato".