Elezioni Il sindaco Fossi tenta il bis: "Al lavoro per ampliare la coalizione"

È Giampiero Fossi il candidato sindaco del Pd di Signa per le prossime elezioni amministrative. Dopo mesi di dubbi e mal di pancia interni alla maggioranza locale, che avevano portato a ipotizzare anche altri nomi (a partire dall’attuale vicesindaca Marinella Fossi, l’assessore uscente di Palazzo Vecchio Stefano Giorgetti e l’ex sindaco Alberto Cristianini), giovedì sera l’assemblea del partito ha sciolto la prognosi e ufficializzato il nome. Rientrati dubbi e spaccature, la corsa di Fossi (uno dei pochi sindaci schleiniani della zona) per il secondo mandato è dunque passata all’unanimità. "Siamo felici di questo risultato – ha commentato il segretario del Pd di Signa, Federico La Placa – e intensificheremo subito gli incontri per creare una coalizione ampia, che allarghi l’attuale maggioranza. In particolare ci stiamo confrontando con Italia Viva, Azione, Movimento Cinque Stelle e Rifondazione comunista. Il dialogo deve necessariamente partire da una convergenza sui programmi e dalle priorità per il futuro di Signa". Ovviamente soddisfatto Fossi. "Il lavoro portato avanti in questi anni ha bisogno di essere completato – ha detto l’attuale primo cittadino – e per questo è importante una seconda legislatura. Non saranno elezioni semplici, ma, lavorando con il gruppo affiatato che si è creato, ce la possiamo fare. I progetti da portare avanti sono tanti, a partire dal nuovo ponte sull’Arno e dagli interventi per la sicurezza idraulica, di cui si parla da tanto tempo, ma che ora sono vicini all’attuazione. Ci sono poi da sistemare la nuova sede dei vigili, Villa Alberti, il nuovo teatro e il Villaggio Artigiano, dove deve nascere un istituto tecnico superiore. Si spera poi che la prossima legislatura permetta di adottare nuovi strumenti urbanistici e che veda nascere l’ospedale di comunità nel Palazzo Ferroni". Resta ora da capire come si muoveranno gli altri schieramenti politici e soprattutto gli elettori. Le comunali del 2019 erano state molto complesse e frammentate a Signa e avevano visto fermarsi al primo turno Matteo Mannelli (Uniti per Signa, civica di centrodestra che univa vari ex Dem), Valentina Quattrone (Prc) e Giorgio Pippucci (civica). Nel secondo turno si erano invece confrontati Vincenzo De Franco per il centrodestra (34,3%) e Giampiero Fossi per il centrosinistra, che aveva poi vinto con il 65,7% dei voti.

Lisa Ciardi