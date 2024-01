Elezioni Il sindaco fa il bis: "Entro poco il programma"

L’assemblea comunale del Pd di Rufina ha scelto di ricandidare l’attuale sindaco, Vito Maida, nella corsa a primo cittadino prevista nella prossima primavera. Una decisione maturata al termine dell’incontro nel quale una serie componenti dell’assemblea hanno presentato e sottoscritto un documento con la richiesta di continuità rispetto all’attuale Giunta. A firmarlo tutti membri eletti ed in carica nell’ambito dell’assemblea locale del partito. Quindici componenti su venti, convinti "che - recita testualmente il documento - il Pd, forza di governo in questa legislatura, dovrà promuovere un tavolo politico per ricercare un’alleanza con le forze con le quali già condivide esperienze di governo nei comuni come il nostro, per formare una coalizione elettorale capace di competere sul piano politico ed elettorale e garantire una guida solida e coesa al Comune. Durante questa legislatura l’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Maida, ha dimostrato capacità di governo, rispondendo ai bisogni della comunità, intercettando risorse ed investimenti, accrescendo il livello di protezione sociale della società rufinese. Ogni proposta politica che il Pd vorrà promuovere non potrà prescindere dalla necessaria continuità politica ed amministrativa". Da qui la richiesta di verificare la disponibilità del sindaco Maida per la ricandidatura, ricercare alleanze e promuovere incontri programmatici. "L’assemblea - dice il segretario comunale Pd, Pamela Tozzi - non esce dalla discussione in maniera unanime. Ho chiesto che non si portasse in votazione il documento, che già conteneva la maggioranza delle firme. Per quello che mi riguarda sono contraria a non fare percorsi rispetto al campo largo che dovremmo ricercare. Per questo sto valutando anche le mie dimissioni".

Sindaco Maida, è un Pd diviso quello di Rufina?

"Non direi. E’ un Pd che si confronta e che al termine del dialogo converge verso una posizione. Presto sarà proposto un programma, aperto a tutte le forze che vorranno condividerlo".

Quali sono i temi che secondo lei meritano continuità?

"Abbiamo messo molta attenzione al sociale, tolto l’addizionale Irpef per chi ha meno di 15mila auro di reddito, attivato un fondo per sostenere le famiglie in difficoltà, insieme a Parrocchia e Caritas, oltre al contributo affitti ed al lavoro fatto con Casa Spa sia sul recupero che sulla realizzazione di dodici mini appartamenti, i cui lavori saranno ultimati nelle prossime settimane".