Elezioni, il programma di Tagliaferri: "Casa, sanità e lavoro le priorità"

Francesco Tagliaferri, 28 anni, Consigliere Comunale dal 2019, eletto a soli 23 anni e poi nominato capogruppo del Partito democratrico, poi eletto segretario del Pd di Vicchio, sarà il candidato sindaco della coalizione tra Pd, Officina 19 e Movimento Cinque Stelle, scelto nei giorni scorsi dopo mesi di tensioni con il sindaco uscente, Filippo Carlà Campa.

La sua candidatura arriva con una coalizione inedita. Si tratta di un campo largo in chiave mugellana?

"Un anno dopo l’elezione della nostra segretaria Elly Schlein riusciamo, a Vicchio, a fare un accordo con un’importante forza civica di sinistra che cinque anni fa prese il 30 per cento e con il Movimento 5 Stelle. Abbiamo lavorato con la consapevolezza che il Partito democratico deve avere il coraggio di aprirsi e mettersi in discussione per tornare a rappresentare quella parte di popolazione che ha smesso di rappresentare in tutti questi anni. Vicchio sarà un laboratorio politico come tante altre volte lo è stato in passato e per la prima volta dopo decenni le forze di sinistra del paese si presenteranno unite".

Officina ed i Cinque Stelle però sono stati fino ad ora all’opposizione.

"Dove sta il problema? Il Movimento cinque Stelle ed Officina in questi cinque anni hanno fatto opposizione in consiglio comunale, sono stati votati per questo. Noi ci siamo caricati la responsabilità di essere il partito di maggioranza che amministra Vicchio e abbiamo lavorato con trasparenza e collegialità per valutare le possibilità della nascita di questo nuovo scenario politico e ci siamo riusciti".

Sull’impianto eolico del Giogo di Villore fino ad ora le vostre posizioni erano diverse. Il Pd e Officina, a favore, i Cinque Stelle contrari. Che sintesi siete riusciti a trovato?

"Sull’eolico possiamo vedere l’esempio esatto del lavoro che a volte riesce a fare la politica: credere che la bontà dei progetti che ci avrebbero unito sarebbe stata molto più forte delle differenze che ci tenevano distanti. Se amministreremo Vicchio, ci impegneremo affinché i lavori del progetto relativo alla realizzazione dell’impianto vengano svolti nel massimo rispetto delle normative vigenti, svolgendo una funzione di controllo nell’interesse dei nostri cittadini e del nostro territorio".

Quali i punti forti del vostro programma?

"Ci batteremo e lavoreremo per difendere tutti i nostri valori identitari: la sanità pubblica, l’emergenza abitativa, i trasporti pubblici, il lavoro, la cura e la manutenzione del territorio, l’accoglienza diffusa, le politiche ambientali, quelle giovanili, la scuola e l’acqua pubblica".

Da dove inizierete?

"Metteremo a disposizione le competenze che ognuno di noi potrà fornire ai cittadini, e ci metteremo con umiltà a studiare".