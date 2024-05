Elezioni Il programma di Maione: "Ambiente e turismo tra le priorità"

Francesco Maione è il candidato di ‘Alternativa comune per Pelago’, che riunisce M5S, Sinistra per Pelago e Rifondazione comunista.

Quali sono le priorità per il Comune e per i suoi cittadini e quale sarebbe, in caso di elezione, la prima cosa alla quale metterebbe mano?

"La priorità è quella di ricreare un legame con i cittadini: lo scollamento tra Amministrazione e territorio genera sfiducia nella politica e mina il senso di appartenenza dei singoli alla collettività. Questo non significa che l’Amministrazione non debba avere la possibilità di esercitare la delega ricevuta, ma in un mondo che cambia alla velocità attuale, l’informazione, lo scambio e il confronto sono doveri imprescindibili".

Come giudica l’operato di questa amministrazione ?

"Politicamente sono distanti da noi pur dichiarandosi di centro sinistra, ma essere diversi non è una colpa, hanno interpretato la realtà dal loro punto di vista. La colpa, a nostro avviso grave, è quella di aver amministrato senza alcun coinvolgimento della cittadinanza: interventi urbanistici fortemente impattanti, partecipazione alla Multiutility, cessione delle quote di Aer: nulla di tutto questo era nel loro programma di mandato e non vi è stato alcun confronto pubblico su questi temi".

Quali sono, i punti salienti del suo programma?

"Il nostro programma è costruito intorno ad una visione: connotare il nostro territorio come un laboratorio sulla sostenibilità ambientale, attività rivolte alla mitigazione delle nuove emergenze ambientali, agricoltura rispettosa dell’ambiente, sviluppo di attività volte al recupero e riuso degli oggetti, turismo ambientale e molto altro. Oltre ad essere l’emergenza più pressante, la tutela dell’ambiente può diventare un’importante occasione occupazionale".