Elezioni Il programma di Carovani: "Aree verdi e scuole tra le priorità"

Giuseppe Carovani è il candidato sindaco sostenuto da tre liste: Sinistra per Calenzano, Per la mia città, Calenzano Democratica. Nato nel 1959, sposato con due figli, è in pensione da due anni. Ha già ricoperto il ruolo di primo cittadino di Calenzano dal 1999 al 2009.

Quali sono i tre punti che vorrebbe sbalzare del suo programma?

"Il primo provvedimento che adotteremo come Giunta Municipale è ripristinare la gratuità dei libri scolastici per la scuola primaria. Il secondo sarà l’adozione di un atto di indirizzo per la modifica del piano operativo comunale, al fine di salvaguardare le aree verdi dove è prevista l’edificazione. Il terzo provvedimento riguarderà l’equiparazione ad urbano degli abbonamenti al trasporto pubblico locale per gli studenti che abitano nelle frazioni collinari, oggi fortemente penalizzati".

Il tema della sicurezza è stato al centro di questa campagna elettorale: quali sono le sue proposte?

"Premesso che su questo tema, molto sentito dai cittadini, le possibilità di intervento di un comune sono circoscritte, occorre operare il più possibile per prevenire il compimento di atti delittuosi, bisogna operare il più possibile in sinergia con la Prefettura e le forze dell’ordine, per un maggior controllo del territorio. Altra misura importante indubbiamente è l’estensione e il miglioramento della rete delle telecamere. Occorre tuttavia lavorare per rendere più vivibile la nostra città e per contrastare con politiche sociali adeguate il disagio e l’emarginazione sociale".

Quali politiche ritiene di mettere in atto per i giovani?

"Bisogna creare sul nostro territorio migliori opportunità di partecipazione per i giovani. Oggi non ci sono più politiche specifiche a loro rivolte. Con il coinvolgimento di circoli ad associazioni ci faremo promotori di nuove opportunità di spazi ed attività dedicati ai giovani, per favorirne il protagonismo e la crescita sociale e culturale".

Perché chiede il voto ai calenzanesi e cosa assicura loro?

"Chiedo il voto dei calenzanesi perché c’è bisogno di un cambiamento profondo, radicale nelle scelte e nel modo di governare. Metto a disposizione dei nostri cittadini la mia esperienza, nella convinzione che sapremo contrastare con efficacia ed invertire le politiche che sono state portate avanti da questa Amministrazione di saturazione degli spazi inedificati in ambito urbano.

Inoltre ci adopereremo per colmare l’enorme divario che si è creato fra cittadini ed amministrazione, rilanciando ascolto e partecipazione. Recuperando l’enorme arretrato che si è creato sul versante delle manutenzioni. Insomma, sarò il sindaco di tutti e non solo della maggioranza che mi ha eletto.