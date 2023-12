Elezioni Il programma del civico Luchi. Ambiente e cultura in cima alla lista

Brucia i tempi ed esce allo scoperto con netto anticipo rispetto al mosaico che , a fatica, i partiti stanno cercando di comporre in vista delle elezioni amministrative a Fiesole. Mentre il centrodestra e il centrosinistra stanno definendo le coalizioni, con il Pd che deve valutare se accettare o meno la candidatura di Cristina Scaletti avanzata da una costituenda nuova lista civica, Renzo Luchi, geometra 66 anni, fondatore e attuale presidente dei Cittadini per Fiesole è in corsa per la poltrona di primo cittadino per il dopo Anna Ravoni, sua compagna nella vita politica e privata.

L’investitura è arrivata domenica nel corso della festa " Orizzonte 2024", organizzata in occasione dei quindici anni di attività dell’Associazione Per "Cittadini per Fiesole" un grande traguardo sul territorio per la costruzione di un nuovo percorso civico e politico presentato dallo stesso Renzo Luchi e dai tre gruppi di lavoro già attivi alla costruzione del nuovo programma elettorale, incentrato su realtà e vivere a Fiesole, cultura, benessere e ambiente, quale frutto del confronto tra cittadini e territorio come ha sottolineato lo stesso candidato sindaco: "Cittadini per Fiesole è ormai una realtà sul territorio e lo dimostra il fatto che la metà dei partecipanti non erano nostri iscritti ma semplicemente curiosi o appassionati. Il nostro impegno con la città lo costruiamo giorno per giorno prendendoci cura del nostro territorio e di tutti i fiesolani dalla valle del Mugnone a quella dell’Arno". Fine settimana importante anche per Italia Viva che ha per la prima volta eletto il coordinatore comunale. Si tratta di Massimo Nesi, già sindacalista Cisl e ex Margherita

D.G.