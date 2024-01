Elezioni Il Pd non trova la quadra. Spunta lo spettro delle primarie

Pd, la quadra non si trova. L’estremo tentativo è un documento che vede tra i promotori il sindaco Fallani e il segretario cittadino Francioli. ‘Verso un percorso unitario del Pd di Scandicci per le prossime elezioni amministrative’. E’ questo il titolo dell’atto nel quale si sostiene che le primarie rappresentano ‘un rischio potenziale per l’unità e l’efficacia del partito’ e per questo si chiede al segretario di "consolidare un percorso largamente condiviso attraverso la discussione interna e le consultazioni con la società civile, di una sintesi attorno a un nome forte e autorevole da proporre dinanzi all’organismo del partito democratico". Nel documento si esprime anche la necessità si trovare una sintesi appunto su una candidatura più larga possibile evitando di dare risalto a fratture successive che metterebbero in difficoltà il centrosinistra nella prossima tornata elettorale. La proposta di dire no alle primarie, puntando a un nome forte avrebbe trovato il consenso di un numero piuttosto elevato di membri della direzione, molto vicino alla soglia fisica dei 31, ossia i 3/5 che servono per prendere una decisione su chi candidare. Intanto la rosa dei papabili candidati si è ristretta diventando una corsa a due. Ad opporsi alla candidatura di Andrea Giorgi è rimasta Claudia Sereni, visto che Yuna alleandosi proprio con Sereni, ha abbandonato le sue velleità di correre. Di certo se il documento raggiungesse le 31 firme di membri della direzione, ad avvantaggiarsi sarebbe proprio Giorgi. Ma se non si trovasse un’intesa, l’ultimo scontro sarà consumato in direzione. E sono in molti a chiedere chi siano i 50 membri che, puntando su un candidato o sulle primarie, decideranno il destino di 50mila cittadini residenti. Sul sito del Pd di Scandicci l’elenco dei componenti di questo organismo non è indicato; abbiamo chiesto a più riprese anche in maniera formale al segretario cittadino di indicare chi compone la direzione a Scandicci, ma non abbiamo ricevuto risposta. Singolare, per un partito che si definisce ‘democratico’ non indicare i nomi di chi è chiamato a operare una scelta così delicata per la cittadinanza. Vedremo quale sarà la risposta dei ‘sereniani’ al documento che invoca un no alle primarie. La battaglia sarà proprio su quest’ultimo fronte: se il tentativo dovesse fallire, le primarie diventano inevitabili, così come diventa inevitabile chiamare gli elettori di centrosinistra a esprimersi e scegliere il loro candidato.

Fabrizio Morviducci