Elezioni Il nome del centrodestra. Giovannini è il candidato sindaco

LASTRA A SIGNA

Paolo Giovannini ci riprova. Sessantasei anni, geometra in pensione, lastrigiano doc, da trenta anni in Forza Italia, correrà come candidato sindaco unitario del centrodestra a Lastra a Signa, contro Emanuele Caporaso (Pd). Un bis, quello di Giovannini, dopo la candidatura di cinque anni fa (ottenne il 29,31%), contro Angela Bagni, poi eletta per il centrosinistra. Tanti gli incarichi: prima coordinatore cittadino, poi per tre mandati coordinatore provinciale e, nell’ultimo quinquennio, consigliere e capogruppo comunale. "Vorrei riassumere il nostro impegno – ha detto Giovannini - con il motto ‘Vivibilità, sviluppo e sicurezza per Lastra a Signa e i suoi cittadini’". Presenti ieri, all’annuncio della candidatura, l’onorevole Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia; il coordinatore regionale azzurro Marco Stella; il segretario provinciale di Fdi Claudio Gemelli; la responsabile provinciale enti locali della Lega Cecilia Cappelletti; Elisabetta Marinari presidente regionale del Partito liberale. Infine i lastrigiani Luciano Giusti (Lega), Paolo Giusti e Valerio Baronti (entrambi Forza Italia).

"Vogliamo che anche nelle periferie rosse della Toscana si possa affermare un modello diverso – ha detto Bergamini -. I cittadini ci chiedono buone scuole, sicurezza, decoro, infrastrutture. Il resto lo sanno costruire da soli, fa parte delle loro libertà". "Abbiamo scelto una persona per bene – ha detto Stella - che c’ha messo la faccia in una zona difficile. Mi domando come si possa votare ancora il centrosinistra che da trent’anni promette infrastrutture, impianti sportivi e strade". "Oggi il centrodestra si presenta unito - ha detto Gemelli – proprio perché abbiamo intenzione di rappresentare un’alternativa vera". "Rispetto al centrosinistra - ha dichiarato Cappelletti – abbiamo molto più entusiasmo, anche grazie al nostro essere uniti". "In questi anni poco è stato fatto per la bellezza – ha detto Marinari – e per la cura dei territori. Un’attenzione diversa è centrale in una regione come la Toscana".

Lisa Ciardi