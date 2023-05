Elezioni, i big della politica scendono in campo

In vista delle elezioni del 14 e 15 maggio, in città continuano ad arrivare i big della politica nazionale. Dopo i ministri Matteo Salvini e Gilberto Pichetto Fratin per supportare il candidato del centrodestra Paolo Gandola, oggi alle 12,30 a Spazio Reale fa tappa il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami (Fdi) per sostenere l’altro candidato del centrodestra, Antonio Montelatici. "Incontro con associazioni e cittadini" recita il volantino con l’esponente del governo Meloni. Stasera verso le 19, invece, nel centro storico di Campi – al bar del TreatroDante Carlo Monni – arriverà il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte (in foto) in supporto di Andrea Tagliaferri, candidato della sinistra e dei grillini. Tra gli altri appuntamenti politici, domani alle 18 il Pd organizza una tavola rotonda sulla disabilità presso il circolo Dino Manetti con il candidato Leonardo Fabbri che incontra le associazioni del territorio. L’8 maggio, invece, il candidato Fabbri organizza una passeggiata per il quartiere di via Orly per un confronto con i residenti. Il candidato civico Riccardo Nucciotti, domani alle 12 sarà al circolo Sms di Sant’Angelo a Lecore mentre domenica alle 18 al "Verdi 15" per incontrare i cittadini.