Elezioni Giorgi risponde presente: "Fare il sindaco è una missione"

"Candidarsi non è imporsi agli altri, ma rispondere a una chiamata della propria comunità". Andrea Giorgi rompe il silenzio. Si infiamma la campagna elettorale a Scandicci. Dopo l’alleanza tra Sereni e Yuna, il vicesindaco scende in campo per ribadire la sua disponibilità a candidarsi alle prossime amministrative.

Giorgi, i suoi compagni di giunta hanno trovato una sintesi, cosa ne pensa?

"Io penso che autocandidarsi, o autoritirarsi, sul giornale, prima di qualsiasi contenuto o progettualità, alimenti solo la convinzione che siamo più interessati ai nostri destini individuali che a quelli collettivi della città, dei cittadini e delle imprese".

Perché non è possibile trovare una sintesi?

"In questi mesi, all’unanimità, abbiamo aperto la discussione alla città. Ascoltato decine di soggetti vitali. Sindacati, associazioni di categoria, associazioni sportive, sociali e culturali. Abbiamo ricevuto da tutti due messaggi: dimostrate responsabilità, mettevi d’accordo. E un profilo chiaro per il prossimo sindaco. Adesso dobbiamo completare la nostra discussione in modo unitario e inclusivo".

Qual è il suo piano per Scandicci?

"Oggi si percepisce in ampi settori della città, la preoccupazione che alla guida ci sia una persona in grado di leggere questo futuro, e soprattutto capace di trasformare parole, sogni, valori e progetti in realtà quotidiana. In questi anni Scandicci ha fatto passi da gigante, è cresciuta, maturata. E non può sedersi, accontentarsi. Abbiamo una vocazione industriale e produttiva che si sta trasformando, e che ha bisogno di essere riletta, di parcheggi, di tramvia, di un nuovo accesso all’autostrada. Viviamo una crisi climatica che ci costringerà a cambiare radicalmente le nostre abitudini. Fortunatamente viviamo più a lungo e questo ci imporrà nuovi servizi, bellezza e accessibilità vicino alle persone. Dare valore all’impegno collettivo per i beni comuni può dare uno scopo alle nuove generazioni. Abbiamo una città da completare intorno alla tramvia".

Con Yuna e Sereni siete compagni di giunta. Come mai non riuscite a dialogare?

"Ogni contributo di idee e disponibilità personale è prezioso, ma fare il sindaco non è un progetto professionale, è una missione, è servizio. Candidarsi è rispondere a una chiamata della propria comunità. E se in questa prevalgono scelte diverse da se stessi bisognerebbe avere la maturità di accettarlo, e non autocandidarsi".

All’orizzonte si profilano le primarie...

"Se prevarranno logiche individuali, nessuno ha paura delle primarie. In 10 anni di vicesindaco ho avuto modo, singolarmente e in centinaia di assemblee, di confrontarmi quotidianamente con i cittadini, i loro problemi e le loro aspirazioni, i progetti di sviluppo delle imprese e del territorio, guadagnandomi con lavoro e passione, la fiducia di tanti".

Fabrizio Morviducci