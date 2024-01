Elezioni Ecco la squadra per Carovani

"Dicono che è troppo presto per presentare le liste, con le amministrative fissate a giugno, ma che senso ha aspettare quando siamo pronti? Anzi riteniamo che uscire ora con dei nomi sia un elemento di trasparenza". Parole del candidato sindaco Giuseppe Carovani che, ieri mattina, con un nutrito gruppo di candidati ha presentato due delle liste che lo sosterranno nelle elezioni in programma tra cinque mesi: "Abbiamo scelto volutamente di effettuare la presentazione nella Giornata della Memoria – ha detto – perché il nostro progetto si riconnette a un sistema di valori come la memoria e l’antifascismo che sono fondamentali. L’obiettivo è quello di poter ridurre, con un percorso di partecipazione condiviso, la distanza fra amministrazione e cittadinanza che si è ampliata a dismisura negli ultimi cinque anni e di portare avanti la nostra idea di città, divergente da quella di chi sostiene l’attuale amministrazione con cui, infatti, non è stato possibile arrivare a una sintesi. Il prossimo 17 febbraio presenteremo la nostra piattaforma programmatica. Negli ultimi cinque anni si è smarrita la strada crediamo sia il momento di ripartire nella direzione giusta". Sedici, al momento, i candidati di Sinistra per Calenzano, la lista più ‘politica’, e 15 quelli di "Per la mia città" che accoglie invece soprattutto persone impegnate nel sociale e nelle associazioni ma potrebbero esserci ulteriori ingressi: nessun capolista per scelta ma candidati in ordine alfabetico. Nelle prossime settimane sarà presentata anche la lista "Calenzano Democratica" a supporto di Carovani. Fra i nomi di Sinistra per Calenzano quelli di Simone Giuntini presidente dell’associazione Sinistra per Calenzano, Anna Paola Nenciarini presidente del circolo Arci la Vedetta, Francesco Piacente capogruppo consiliare di Sinistra per Calenzano-Per la mia città, Marco Venturini candidato sindaco nel 2019. In Per la mia città, invece, figurano fra gli altri Maurizio Sansone ex capogruppo Pd dal 2009 al 2014, Fabrizio Trallori storico, Claudia Corsi mobility manager e esperta di mobilità sostenibile, Lapo Arrighetti presidente della comunità energetica Cer-Ca, Sandro Useli fondatore di Arciasino. Tratto comune di molti candidati, rappresentativi dell’intero territorio comunale, l’impegno nel volontariato.