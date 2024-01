Elezioni e Pd Zadeh non correrà. Le primarie sempre più vicine

Un passo indietro per l’uomo, un passo avanti per la ‘ragion di stato’. Doveva essere l’outsider, il giovane assessore da lanciare per eventuali primarie. Per mesi si è detto pronto a gettarsi nell’agone.

Yuna Kashi Zadeh, poi che è successo?

"Ho trovato la sintesi. Non trovo giusto demonizzare lo strumento delle primarie che ho sempre apprezzato. Uno strumento che permette di aprire il partito al confronto con i cittadini. La partecipazione deve rimanere centrale, non dobbiamo averne timore. Chi ne ha si dimostra un candidato debole".

E allora?

"Ho deciso di rispettare il percorso indicato dal segretario Tommaso Francioli: la sintesi intorno a un profilo largamente condiviso che non vedesse la necessità dello strumento delle primarie. In questo percorso svolto dal partito l’unica altra interlocutrice che si è resa disponibile ad un dialogo vero è stata Claudia Sereni. Con lei abbiamo avuto modo di confrontarci sul futuro della città e avviare un percorso per tenere insieme le due mozioni congressuali nazionali e le varie sensibilità del partito".

In questi mesi voi tre pretendenti non avete fatto altro che discutere, s anche secondo Giani, in assenza di un accordo, meglio fare le primarie.

Dov’è l’interesse della città?

"Trovo stonata la narrazione che vede tre assessori della giunta litigare e tramare gli uni contro gli altri per la poltrona di sindaco. È negativo per il PD e per tutto il centrosinistra. In questi mesi sono stato accusato di cose terribili che sono lontane dal mio modo di essere e da quello di tutte le persone che mi sono state vicino. È giusto interrompere questa spirale negativa, fare chiarezza".

Giorgi ha la maggioranza dei consensi in direzione, ma non quella qualificata dei 3/5. Perché puntare su Sereni?

"In questo processo di sintesi e dialogo c’è stato chi si è messo in discussione per mettere da parte i nomi e le tifoserie e chi no. È il momento di un passo in avanti. Sono convinto che Sereni, racchiuda in sè, sia gli elementi di continuità con l’amministrazione uscente che quelli di novità che i cittadini ci chiedono. Credo che sia il profilo giusto per rappresentare il centrosinistra alle prossime elezioni: verso il futuro senza dimenticare mai il passato".

Fabrizio Morviducci