Elezioni e Pd Sereni scende in campo: "Primarie? Io non mi tiro indietro"

"Non possiamo lasciare chiuso in una stanza il dibattito sulla città".

Per Claudia Sereni sono maturi i tempi di una decisione su chi sarà il candidato sindaco di Scandicci.

"Per fare un progetto adeguato serve tempo – dice – e di tempo non ne abbiamo più. Adesso serve chiarezza, per questo metto a disposizione della comunità e del partito, la mia candidatura per il futuro della nostra Scandicci".

Lei dice che non c’è più tempo, allora le primarie sono inevitabili?

"Voglio ancora pensare che ci sia un passaggio per evitarle, anche se di giorno in giorno è sempre più stretto. Ma in caso contrario non sarò io quella che si tira indietro. Due volte mi sono cimentata nelle primarie (elezione del sindaco Fallani contro Marco Gamannossi e Mario Pacinotti ed elezione di Elly Schlein alla segreteria nazionale del Pd ndr) e due volte, pur essendo sulla carta il risultato scontato a nostro sfavore sono risultata vincitrice, quindi non ci sono certo problemi a farle".

Ma il segretario Francioli non aveva preferito la sintesi e un percorso condiviso?

"Dopo mesi d’incontri e approfondimenti sulla visione della città, si sono create le condizioni favorevoli con Yuna e le tante persone che lo sostengono, per fare ciò che il segretario e altri chiedevano da tempo: un’unione tra le varie anime del Pd che a Scandicci stanno discutendo del futuro della città. Lo ringrazio per avermi dato fiducia, con un raro gesto di fratellanza, che fa bene alla politica".

Quest’alleanza quanto cambia gli equilibri?

"La nostra sintesi è un gesto concreto che mette insieme generazioni e sensibilità politiche diverse, avviando un cammino comune che vuole il bene di Scandicci. Abbiamo tutti bisogno di idee positive e accoglienti per fare sentire alle persone che ciò di cui parliamo riguarda tutte e tutti, che la politica offre spazio per le idee e ha bisogno di partecipazione".

Come vede la sua candidatura?

"Non è il frutto di una rendita di posizione. Ho dovuto dimostrare il mio impegno ogni giorno. Da ora in avanti dovremo riempire questo percorso di entusiasmo e visione, dovremo essere capaci di costruire, insieme agli alleati con cui abbiamo condiviso il percorso di governo di questi anni, il miglior programma di centro sinistra, in un’ottica di continuità ed innovazione. Si parte da una grande eredità e da anni di buona amministrazione. Su questa strada intendiamo proseguire, soprattutto in questi tempi che vedono una destra estrema al Governo che sta riportando indietro le lancette del Paese. Rilanciamo con nuove energie i nostri valori, la nostra capacità amministrativa e la nostra visione innovativa e moderna".

Secondo la roadmap del segretario, la decisione della direzione sul fare o meno le primarie dovrebbe arrivare tra il 5 e 6 febbraio. Ma l’uscita formale di Sereni, sicuramente imprime un’accelerazione a tutta la discussione sul territorio.

Fabrizio Morviducci