Elezioni Cellini si candida a sindaco. E incassa l’appoggio di due Sinistre

di Manuela Plastina

Qualcuno sperava che avrebbe cambiato idea dopo le primarie che il Pd ha convocato a solo livello di partito, non di coalizione come lei per prima aveva chiesto. Ma Francesca Cellini non ha fatto alcun passo indietro e conferma la sua candidatura a sindaco. Assessore da 10 anni con importanti deleghe, tra cui lo sviluppo economico, agricoltura e attività produttive, sarà sostenuta dalla lista civica "Bagno a Ripoli futura" e il motto "Un altro genere di politica". Al suo fianco si schierano anche Sinistra Italiana e Sinistra Civica Ecologista "a ribadire la forza di un progetto democratico e progressista che vuole portare avanti tanti dei progetti sostenuti da Cellini negli ultimi dieci anni". E ancora c’è tanto da fare, sottolinea la candidata: "La tramvia, la nuova variante di Grassina, l’ospedale a Ponte a Niccheri sono tutte conquiste eccezionali, destinate a generare posti di lavoro e migliorare la vita". Ma vanno governati "combinandoli con le necessità del territorio" e rilancia con la necessità di "rivitalizzare le frazioni decentrando alcuni servizi e aumentando i collegamenti, migliorare la mobilità e costruire un fil rouge culturale che porti eventi sparsi sul nostro territorio, proteggere e incentivare la vocazione rurale, promuovere lo sviluppo economico attraverso l’agricoltura sociale e l’accesso a finanziamenti europei, sostenere il tessuto associativo e alimentare un turismo di qualità lento e rispettoso dell’ambiente". Nei prossimi giorni presenterà il programma.