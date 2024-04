Elezioni Catani scende in campo: "Noi isolati, riapriamoci al mondo"

Silvia Catani, funzionario regionale per le attività internazionali, impegnata per la difesa dei diritti delle donne, è la candidata di Partito Democratico e Alleanza verdi/sinistra per le elezioni comunali a Vaglia; chiamata a sfidare la civica di Riccardo Impallomeni, vicesindaco uscente, e quella di centrodestra di Claudia Dominici.

Qual è la prima cosa che farebbe se fosse eletta sindaco?

"Dopo dieci anni di questa amministrazione, è chiaro che l’idea di una Vaglia sola contro il mondo non ha funzionato. Servirà ricostruire i rapporti e le relazioni con gli enti sovracomunali, coi comuni e le aziende dei servizi".

Chi vorrebbe in Giunta?

"Stiamo lavorando con il Pd di Vaglia, con gli amici di AVS, e i cittadini, per l’elaborazione del programma, con tavoli tematici di Vaglia24".

Un tema annoso: costruire una nuova scuola o mettere in sicurezza il Barellai?

"L’ipotesi di costruire una nuova scuola è solo un’ipotesi: nonostante l’Amministrazione abbia voluto investire sul terreno e sul progetto di fattibilità oltre un milione di euro con il ricorso all’indebitamento, mancano i 10-12 milioni per realizzarla. Purtroppo in questi anni non c’e’ stato alcun bando che prevedesse il finanziamento integrale di nuove scuole, mentre sono state molte le occasioni di finanziamento per il miglioramentodelle strutture esistenti che ci siamo lasciati scappare"

Una cosa giusta e una sbagliata fatta dall’amministrazione uscente

"Tra le cose positive cito il lavoro dell’assessore Nencini sul Turismo slow: l’unico ambito in cui si è lavorato in rete con le altre realtà, tanto che Vaglia è il capofila di un progetto per un cammino che colleghi le ville Medicee. Le scelte sbagliate sono state tante. Come due mutui e i 600 mila euro per l’acquisto di un campo, senza i fondi necessari, per la realizzazione della nuova scuola, lasciando il comune senza risorse".