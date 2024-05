Elezioni, Canino presenta la squadra. I candidati consiglieri sono sedici

Sedici candidati consiglieri. Undici inscritti a partiti: sei di Fratelli d’Italia, tre della Lega e due di Forza Italia. Cinque gli indipendenti, per un totale di sei donne e dieci uomini. Sono i numeri della lista del centrodestra, l’unica che si presenta a Fiesole con i simboli della politica in vista a sostegno del candidato sindaco Edoardo Canino, luogotenente dei carabiniere in quota Lega. "Ci presentiamo come forza del cambiamento, alternative agli altri due schieramenti che sono espressione del centrosinistra che ha sempre governato - ha detto il candidato sindaco-Siamo una squadra variegata per età, esperienza e competenze". La capolista è Alessandra Gallego Bressan, FdI, candidata sindaco nel 2018 , consigliera comunale uscente e attuale consigliere metropolitano. Volti noti anche Andrea Bandelli della Lega, Giuseppe Campo e Sandro Monnetti coordinatori locali di FdI, ma anche Maria Luisa Stegagnini, che ha presieduto il consiglio di zona della valle del Mugnone ed è figlia dell’ex onorevole Dc Bruno Stegagnini. E poi ancora: Monica Guiggiani, Marco Allegrozzi, Anna Aglietti, Marco Becattini, Stefano Targioni, Luca Mastrella, Luca Facchini , Leonardo Resia, Alessandro Pugi, Rebecca Squicciarino, Lucia Vespertini Cammilli Il programma della lista è composto da 14 pagine. Un posto centrale ce l’ha il tema della sicurezza: "Le persone oggi non si sentono sicure in casa propria. Sono da oltre trenta anni nelle forze dell’ordine e ho fatto studi specifici nel settore- fa notare Canino- credo quindi di aver un curricum di tutto rispetto in questo campo". A seguire l’impegno per un ripensamento sulle gestione dei rifiuti e sul tema mobilità.

D.G.