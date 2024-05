Elezioni, Bellocci scende in campo. Candidato della lista unica del Pci

È l’ultimo candidato a presentarsi. Enzo Bellocci (nella foto) correrà alle amministrative di giugno con una lista unica del Pci. Sessantotto anni, già presidente del quartiere San Giusto-Le Bagnese dal 1994 al 1999, successivamente è stato eletto consigliere comunale ma poi si è dimesso per motivi di lavoro. Dal 2004 al 2007 è stato anche presidente del Consiglio di istituto del Comprensivo Spinelli. "Queste elezioni amministrative – ha detto - devono essere un primo passo del percorso necessario per riappropriarsi di quegli spazi che una sedicente sinistra ha lasciato, con fare subalterno, ai dettami neoliberisti e degli interessi finanziari. La centralità del mercato e dell’impresa ha provocato una profonda frattura tra la sinistra e il suo blocco sociale di riferimento, una scollatura senza precedenti che ha finito per favorire, per mera necessità di sopravvivenza di chi vive il disagio sociale, un senso più individualista di cui hanno beneficiato forze xenofobe e razziste". Sul fronte del programma, l’obiettivo di Bellocci è promuovere una campagna d’ascolto da parte degli eletti delle istanze dei cittadini. "È fondamentale – ha concluso - instaurare un rapporto corretto: la partecipazione a scelte condivise deve essere la stella polare che guiderà il sindaco e la giunta. Inoltre, il Consiglioha il dovere di riappropriarsi, in qualità di rappresentante dei cittadini, delle sue prerogative". Bellocci sfiderà Claudia Sereni (centrosinistra), Giovanni Bellosi (Scandicci Civica) e Claudio Gemelli (centrodestra).