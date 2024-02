Elezioni Baratti scende in campo. Candidato sindaco del centrodestra

"Ora!". Uno slogan ‘minimal’ quello scelto dal candidato sindaco del centrodestra a Calenzano, Daniele Baratti, per provare ad espugnare il fortino rosso di Calenzano nelle amministrative del prossimo giugno. Una sfida che un tempo sarebbe stata impossibile ma che ora, appunto, potrebbe essere alla portata di Fdi, Lega, Forza Italia e Udc che si presenteranno uniti alla tornata elettorale. Almeno questa è la convinzione degli esponenti di spicco intervenuti ieri alla presentazione del candidato sindaco, il referente della Piana per Forza Italia Angelo-Victor Caruso, Daniele Lucchetti per l’Udc, il segretario provinciale della Lega Federico Bussolin, il presidente del gruppo Fratelli d’Italia in consiglio regionale Francesco Torselli, l’onorevole Andrea Barabotti della Lega: "Se Baratti governerà, e ci sono tutte le condizioni – ha spiegato Torselli – governerà per dieci anni e getterà le basi per i prossimi quarant’anni. L’anno scorso abbiamo fatto un grave errore ad andare divisi, quest’anno il centrodestra andrà unito in tutti i Comuni e non ci sono partite già perse". Sulla stessa linea anche Barabotti che ha espresso il suo apprezzamento al candidato sindaco: "Stimo molto Daniele Baratti – ha spiegato – e penso che possa rappresentare un punto di svolta per Calenzano. A Calenzano abbiamo cominciato a non perdere tempo con l’entrata in consiglio di Baratti, dieci anni fa. In questo periodo si è messo in mostra per competenza, affidabilità e contatto con il territorio ascoltando chi lo aveva votato e anche chi non lo aveva fatto. Per questo sono convinto che riusciremo a vincere".

Da parte sua Baratti, ha esordito con un video che ripercorreva la sua attività in consiglio comunale ma anche alcuni ‘svarioni’ dell’amministrazione presente e di quelle passate, compreso il mitico verde verticale sulla cabina Enel accanto al Comune poi dismesso per gli eccessivi costi di manutenzione: "Oggi – ha detto – lo scenario politico a Calenzano è molto diverso da quando sono entrato in consiglio, dieci anni fa: allora c’era un Pd forte e un centrosinistra unito mentre oggi il Pd è in grande difficoltà e il centrosinistra non è più unito. Quindi abbiamo il dovere di puntare al ballottaggio e di vincerlo anche perché siamo la vera alternativa: Carovani ha già fatto il sindaco per dieci anni e Maria Arena capogruppo Pd è la continuità. Entro un mese presenteremo le liste, almeno tre, e il programma".