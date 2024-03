Elezioni Arena presenta la lista. Dentro anche l’ex sindaco Biagioli

In ruoli diversi, ma le prossime elezioni amministrative a Calenzano rappresenteranno anche un confronto-scontro tra due ex sindaci. Da tempo infatti Giuseppe Carovani, primo cittadino dal 1999 al 2009, ha ufficializzato la candidatura per un nuovo mandato con l’appoggio delle forze di sinistra e ieri il suo successore, nonché assessore della sua giunta, Alessio Biagioli, ha confermato di essere fra i candidati della lista "Futura" per il consiglio comunale a sostegno di Maria Arena. Una presenza sicuramente importante quella di Biagioli, che potrebbe portare voti alla candidata sindaco magari togliendoli proprio a Carovani. Per il momento, però, nessuno si sbilancia sui risultati e neppure sui possibili contendenti di un ballottaggio: "Le tre parole che ci devono contraddistinguere – ha spiegato ieri Biagioli – sono innovazione, non novità ma qualcosa che contiene in sé quello che c’era prima, anche quanto di buono fatto dalle precedenti amministrazioni, affidabilità, chi ci conosce sa che ci può trovare sempre, e progresso che fa riferimento anche al nostro essere di sinistra". La parola più volte ripetuta, che sempre essere un po’ il leit motiv di questa campagna elettorale sembra essere "partecipazione" e Biagoli e con lui Arena hanno ribadito che le critiche all’attuale sindaco Riccardo Prestini, accusato di uscire poco fuori dal palazzo, non sarebbero fondate. Per quanto riguarda la lista Futura le aspettative sembrano alte: "Futura – dice Panzi ex vicesindaco proprio con Biagioli – vuole tracciare un messaggio non solo per Calenzano ma per un’area più vasta. Abbiamo deciso di mantenere un profilo civico, con candidati profondamente radicati sul territorio. Ci concentreremo non solo sul paese e le frazioni ma anche sui 6mila ettari di natura che Calenzano ha fuori dai centri".

La candidata sindaco Arena, che potrebbe diventare la prima donna a governare Calenzano, si è detta molto contenta della squadra attuale, che potrebbe arricchirsi con nuove liste, ma si è tolta anche qualche sassolino dalla scarpa: "Si è detto - ha spiegato - che sono stata scelta perché sarei un sindaco che si può manovrare ma non è così: io ho il mio carattere deciso e sono convinta di quello che sono anche se sono disposta al confronto e a mettere in discussione le mie idee. Sono cosciente che la mia candidatura avviene in un momento difficile ma la vittoria ci darà ancora più soddisfazioni".