Elettrocardiografo, dono salvavita

Il dottor Igino Noferi conosce quanto sia importante monitorare la salute cardiaca degli anziani: specializzato in geriatria e gerontologia, a loro si dedica da anni e ha deciso di continuare a farlo con un’importante donazione. Ha regalato all’Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni, istituzione che da sempre si occupa del benessere e dell’assistenza agli anziani del territorio, un elettrocardiografo, strumento essenziale per la diagnosi e il monitoraggio delle patologie cardiache. Rappresenta un’importante risorsa per garantire un’assistenza sempre più qualificata agli ospiti della struttura.

"La salute dei nostri cittadini, in particolare degli anziani, è una priorità per tutti e il contributo del dottor Noferi è segno di grande sensibilità e di prezioso supporto alla nostra comunità" lo ha ringraziato il sindaco Riccardo Lazzerini.