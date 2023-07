"Elementari senza prima, adesso basta"

Genitori sul piede di guerra per avere la prima alle elementari di Panzano, scuola che già deve sopportare disagi legati alla chiusura della vecchia sede per problemi di sicurezza antisismica. "Abbiamo dovuto far fronte a numerosi disagi, fra cui la chiusura dell’edificio scolastico per ristrutturazione e la sistemazione provvisoria presso l’edificio delle capriate e la CasaInCentro, messa a disposizione dalla parrocchia. Una situazione che va avanti da due anni, senza che vi sia ancora una data certa per l’inizio dei lavori", scrivono i genitori. Che per far sentire la loro voce hanno dato vita a una raccolta firme per riportare l’attenzione su un problema che si era presentato qualche anno fa. "Non ci pare giusto privare i bambini della possibilità di frequentare la scuola nel proprio paese e di doversi spostare tutti i giorni con lo scuolabus".

La causa della primaria di Panzano è stata sposata dal gruppo consiliare Viva. "Chiediamo – dice il consigliere Fabio Baldi (foto) – alle istituzioni di far sì che l’organico di diritto si trasformi in organico di fatto e quindi venga contemplata anche la prima di Panzano. Sarebbe gravissimo che non ci fosse. Abbiamo chiesto anche al centrodestra che il loro ministro faccia la propria parte, e ai sindacati di mobilitarsi. Perché c’è anche un problema di personale Ata che è sottodimensionato: a Greve c’è un solo custode e gli edifici sono complessi". Baldi ha anche chiesto che di riunisca la commissione consiliare scuola "per conoscere le azioni che amministrazione comunale e dirigenza scolastica hanno messo in campo o intendono adottare".

Andrea Settefonti