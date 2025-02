’Elaysia’ e ’Gea Culpa’, la danza come scoperta

Al Teatro Cantiere Florida (via Pisana 111R) una serata dedicata alla danza come strumento di scoperta, nata in collaborazione tra due realtà storiche sul territorio: Versiliadanza e COB Compagnia Opus Ballet. Appuntamento per il 15 febbraio (ore 21) con un dittico coreografico. Si parte con ’Elaysia’, spettacolo firmato dall’artista francese Aurelie Mounier che trasporta la danzatrice Cristina Roggerini su un pianeta distante e sconosciuto, in una perlustrazione che è un viaggio interiore, un confronto con la solitudine e con la vastità dell’universo. Prodotto da Versiliadanza col sostegno residenziale di Centro Opus Ballet, ’Elaysia’ è ambientato su un mondo completamente diverso dalla Terra, dove la gravità e la luce assumono nuove forme e l’aria è densa di profumi sconosciuti, che stimolano i sensi in modi nuovi e affascinanti.

A seguire ’Gea Culpa’, creazione di Aura Calarco, vincitrice del Premio Theodor Rawyler 2024, che ne è anche interprete insieme a Gaia Mondini. Un mondo di figure e suoni appartenenti più alla psiche che alla realtà, un sogno da svegli: la storia di Gea è quella delle sliding doors che portano a confrontarsi con un altro essere, una figura non troppo definita, un nuovo ipotetico sé. Lo spettacolo è realizzato col sostegno di Cob Compagnia Opus Ballet e Fondazione Horcynus Orca.

Prevendite online su www.teatroflorida.it; nei giorni di spettacolo serale la biglietteria sarà aperta a partire dalle 19,30.