Eike Schimdt: “Firenze, è un arrivederci. Io candidato? A gennaio decido”

Firenze, 16 dicembre 2023 – Quello a Firenze non è un addio, ma un arrivederci. Lo dice Eike Schmidt, ormai ex direttore delle Gallerie degli Uffizi e fresco di nomina a Capodimonte. “Lo è a lungo termine, perché casa a Firenze la tengo. Questa città mi è cresciuta dentro al cuore in questi anni. Qui ho vissuto negli anni '90, ho conosciuto mia moglie, è una città speciale”.

Eike Schmidt

Schmidt, che ha lasciato il posto agli Uffizi a Simone Verde, ha poi parlato della sua possibile candidatura a sindaco di Firenze per il centrodestra. Una possibilità che non entra in conflitto con la sua nomina a Capodimonte, perché in tal caso potrebbe prendere un’aspettativa in attesa del voto.

"Su questo argomento inizierò a pensarci a gennaio. Adesso sono direttore ancora fino a mercoledì agli Uffizi, poi andrò in Romagna dai suoceri per celebrare il Santo Natale e il Capodanno, è la prima volta in nove anni che riesco a non essere al museo durante Natale e Capodanno. Su eventuali future possibilità fiorentine inizierò a pensare a gennaio, sia a Firenze che guardando verso il Vesuvio”.

A chi gli ha chiesto se la nomina a Napoli significhi chiudere la porta a un impegno politico su Firenze, Schmidt ha detto di conoscere "molti miei colleghi del mondo universitario che hanno insegnato alla Federico II e che hanno mantenuto casa a Firenze. E quindi questo è senz'altro qualcosa di molto più fattibile che in passato. Non sarei l'unica persona a fare questo”.

Schmidt ha però negato di voler chiedere subito un’aspettativa. “Sto per arrivare a Napoli e chiedere subito un'aspettativa sarebbe anche un pò buffo sinceramente. Per quanto riguarda le regole italiane di compatibilità - ha aggiunto - c'è una norma ben precisa che dice che i dirigenti statali non possono, durante le ultime settimane della campagna elettorale, pronunciarsi sui temi delle elezioni, quindi chi attivamente o passivamente partecipa a delle elezioni, per forza prende l'aspettativa. Ma chiederla con mesi in anticipo - ha concluso - è abbastanza assurdo”