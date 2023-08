Effetto valanga "Spesa e pericoli"

Gli aumenti della benzina? Avranno "un effetto valanga" sul carrello della spesa. E’ quanto afferma il presidente di Coldiretti Firenze, Cesare Buonamici. "I preoccupanti rincari di benzina e gasolio hanno un impatto sui prezzi dei generi alimentari, e quindi sulle imprese e sulle famiglie, considerando che l’88% delle merci, per arrivare sugli scaffali, viaggia su strada". "Dall’inizio dell’anno ogni famiglia fiorentina, considerando l’inflazione media, ha speso 355 euro in più solo per fare la spesa, a fronte però di un carrello che è più vuoto. Le persone hanno acquistato di meno pagando di più", sottolinea, aggiungendo che "i rincari legati al trasporto e soprattutto alla logistica del sistema agroalimentare incidono per un terzo sul totale dei costi per frutta e verdura".

Dal campo alla tavola, insomma, il prezzo si moltiplica, ma "non certo per colpa degli agricoltori che si accollano tutti i rischi e gli incrementi dei costi di produzione come concimi e mezzi tecnici, compreso quello per il gasolio per le pratiche agronomiche, che da più di un anno divorano i già risicati margini di guadagno". "Più ci sono passaggi tra l’agricoltore ed il consumatore – fa presente il presidente di Codiretti Firenze - e più il costo di quel determinato prodotto aumenta, e questo avviene in condizioni normali, ma quando si inseriscono elementi straordinari come inflazione, fattori climatici e quindi anche speculativi, il prezzo al dettaglio è ancora più instabile".

Una situazione che peggiora il deficit competitivo dell’Italia a causa dei ritardi infrastrutturali, con il costo medio chilometrico per le merci del trasporto pesante che, a livello nazionale, secondo l’analisi Coldiretti su dati del centro studi Divulga, è pari a 1,12 euro al km, più alto di Paesi come la Francia (1,08 euro a chilometro) e la Germania (1,04 euro a chilometro). "Il gap logistico comporta un aggravio di spesa superiore dell’11% rispetto alla media europea e ostacola lo sviluppo del potenziale economico del Paese".

mo.pi.