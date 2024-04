Educazione affettiva a scuola. Un sogno ad occhi aperti

Il 21 febbraio abbiamo fatto il primo incontro di Pet Therapy con Scodinzol’amo e sono venute a trovarci Irene ed Elisa. Inizialmente ci hanno spiegato in cosa consisteva questo laboratorio e ci hanno illustrato teoricamente come avvicinarsi ad un cane. Nel secondo e terzo incontro ci siamo spostati in aula morbida (un ambiente nuovo della nostra scuola che noi utilizziamo per attività rilassanti e alternative) dove abbiamo fatto attività pratiche con un bellissimo labrador di nome Prima, accompagnata dalla sua padrona Francesca. Abbiamo imparato a prenderci cura della cagnolona, a pulirla, a coccolarla e a giocare insieme a lei. Negli incontri successivi siamo andati in palestra: qui siamo entrati in contatto con Prima facendo attività motorie e ludiche. Per prima cosa abbiamo creato un tunnel con le nostre gambe attraverso il quale Prima è passata, poi siamo riusciti a farla saltare in dei cerchi di diversa grandezza. Il percorso non è ancora finito e siamo impazienti di scoprire nei prossimi incontri che cosa faremo insieme a Prima. Tutto questo, comunque, per noi è un sogno ad occhi aperti. Non sapevamo che cosa aspettarci da questo laboratorio quando le nostre insegnanti ce ne hanno parlato, ma ci è piaciuto tanto conoscere Prima, perché ha portato nella nostra classe allegria e felicità. Non ci sono parole per descrivere che cosa significa incontrare un cane a scuola. Non è la stessa cosa che incontrarlo ai giardini o al parco. La scuola diventa un po’ giardino e un po’ parco, ma soprattutto diventa un po’ casa. Grazie a questi incontri abbiamo capito che la scuola non esiste solo per insegnarci quanto fa 2+2, ma esiste anche per farci provare emozioni nuove. Con Scodinzol’amo stiamo imparando tante cose sui cani che non sapevamo. Una cosa che abbiamo scoperto, per esempio, è che Prima non va da chi la chiama, ma da chi non la considera. Abbiamo instaurato un bel rapporto: lei si fida di noi e noi ci fidiamo di lei. Ci ha insegnato che i gesti e i movimenti del corpo a volte parlano più delle parole. Ma la cosa più importante forse è che tutti pensavamo che la pet-therapy servisse solamente per creare un rapporto con il cane, e invece ci sbagliavamo. Questa attività ci ha aiutati nell’ambito della comunicazione, dell’inclusione e del rispetto fra noi umani. Abbiamo imparato a relazionarci e a comprendere meglio gli altri, ad ascoltare e a vedere la scuola in modo diverso. A volte per scacciare via ansie da interrogazione e panico da verifica basta soltanto pensare ad altro, o come stiamo facendo noi, basta pensare a Prima e aspettare il momento per giocare con lei!