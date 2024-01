"Educare alla digitalizzazione e proteggere"

L’intelligenza artificiale è la tecnologia del momento. Per evitare i rischi derivanti dall’uso dell’intelligenza artificiale "la prima cosa è la consapevolezza, e la seconda cosa chiaramente è anche un ecosistema di regole che siano efficaci". Lo ha affermato Erik Longo, docente di Diritto costituzionale all’Università di Firenze, che ieri ha aperto il convegno ‘Intelligenza artificiale, tra etica e dirittò promosso dall’ateneo. Un dibattito acceso che ha intaccato temi come la tutela e i diritti della privacy. La vicepresidente del Garante privacy Ginevra Cerrina Feroni, ha commentato: "Per tutelare gli utenti che navigano in rete, siamo in attesa dell’entrata in vigore di una normativa sull’intelligenza artificiale che va a regolamentare i diritti e la privacy di tutti. Ad oggi applichiamo la normativa dei dati personali". L’intelligenza artificiale è un’arma a doppio taglio che intacca qualsiasi sfera, dalla sanità (ricordiamo "l’app immuni", durante il covid), all’ambito privato, al ramo lavorativo.

"Nel campo del lavoro, possiamo fare riferimento all app "Deliveroo", che tratta ottomila dati di persone ogni dodici secondi, ciò che conta è riuscire a tutelare il rider", aggiunge la vicepresidente. Una grande fetta di mondo è mossa da internet "questo comporta una maggiore tutela di tutta quelle fascia di persone, over 80, che devono essere aiutate. Le persone vulnerabili e fragili devono essere protette in maniera particolare, persone che non riescono ad accedere neanche ai minimi servizi". Un mondo pericoloso, punto cardine il cyberbullismo con conseguenze gravi. Come il caso di Giovanna Pedretti, ristoratrice che si è tolta la vita a seguito di un accanimento mediato verso di lei, dopo una recensione omofoba sulla sua pizzeria. "Un tema che non può passare inosservato: serve educazione digitale, sulle potenzialità e sui rischi della rete. Per molti anni la rete è stata un mondo anarchico, ma da tempo, l’Unione Europea ha introdotto delle misure per combattere l’odio in rete, che poi porta a tragedie simili", conclude la vicepresidente.

