’Educare ai diritti’, incontri con esperti

"Educare ai diritti: incontri di cultura giuridica per cittadini consapevoli, fra conoscenza del passato e interpretazione del presente" è il titolo del ciclo di conferenze promosso dall’associazione Fiesole Democratica col sostegno della Fondazione Carlo Marchi di Firenze e in collaborazione con l’Associazione fiorentina di giovani Avvocati Dirittoalpuntopodcast.

Si tratta di dodici incontri e due lectio magistralis, che si terranno nel corso dell’anno fra Fiesole e Firenze. Il primo appuntamento (28 febbraio Sala del Basolato ore 17.30) sarà dedicato all’ambiente e alla tutela del territorio ed è patrocinato Comune di Fiesole.

L’incontro, dal titolo "Se son leggi fioriranno", si propone di approfondire il tema dello sviluppo sostenibile, passando in rassegna l’evoluzione della normativa italiana in materia di ambiente. Intervengono i giuristi Giandomenico Sità, Cristina Trocker, Cosimo Pagnini, Alberto Ricasoli Firidolfi. Stesso luogo per l’appuntamento del 10 aprile dal titolo "La democrazia è in crisi ?".

Nuove famiglie, diritto alla vita e alla morte, carcere duro e la criminalità organizzata sono invece le tematiche degli incontri al Gabinetto Vieusseux.

D.G.