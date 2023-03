Educandato in festa Tante iniziative per il bicentenario

Si è concluso ieri presso la Sala Rosa delL’Educandato statale della Santissima Annunziata il ciclo di lezioni tenuto dal presidente del gabinetto Vieusseux, Riccardo Nencini, il quale come tutti i lunedì delle ultime dieci settimane ha trattato il periodo storico dal 1823 (anno di istituzione dell’Educandato) al 1865 con Firenze Capitale d’Italia. Oltre agli studenti dell’Educandato il corso è stato seguito dai genitori delle terze e quarte classi dei licei e dai componenti l’associazione Vivere il Poggio. Questo ciclo di lezioni si inserisce nell’ambito delle iniziative per i festeggiamenti legati al bicentenario dalla fondazione dell’Educandato, che fu istituito il 24 novembre 1823 da Ferdinando III di Lorena ed attivò formalmente la propria operatività il 1° settembre 1825. La sua sede originaria fu il cosiddetto Monastero Nuovo in via della Scala e solo successivamente, il 31 marzo 1865, fu trasferito nell’attuale Villa di Poggio Imperiale. Al suo nascere, l’istituto fu posto alle dipendenze della Segreteria del Regio Diritto, alla quale fece capo per la risoluzione di ogni problema.

Dopo l’Unità d’Italia, l’istituto passò invece alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione (R.D. 29-6-1883, n. 1514); durante questo passaggio l’Educandato non mutò le sue strutture interne, né le sue forme di amministrazione.

Oltre all’incremento di lezioni sulla legalità, in collaborazione con polizia postale e stradale, tribunale dei minori e molte altre istituzioni, la lotta al cyber bullismo ed alla mafia in ogni sua forma criminale sono i due filoni più seguiti.

Sono già in corso da tempo i lavori di restauro del Salone delle Feste, grazie al contributo economico fornito dalla Salvatore Ferragamo spa. a mezzo della legge sull’art bonus. Entro la fine di aprile ripartiranno i lavori per la realizzazione dei nuovi impianti sportivi ed i relativi parcheggi con accesso da via San Felice a Ema. Alla fine di aprile sarà ultimata l’aula multimediale e partirà la progettazione esecutiva per il restauro della Cappella di san Placido, posta sopra la sacrestia della Chiesa del Poggio. E’ già stato approvato il restauro del Giardino all’italiana ed inserito nel nuovo piano regolatore di Firenze, la possibilità di trasformare ad uso scolastico la casa colonica denominata “podere palazzo” cui si accede da via Suor Maria Celeste La ciliegina sulla torta è rappresentata dall’annullo filatelico e dal francobollo, che dovrebbero essere pronti per il 24 novembre. Per quella data è stato formalmente invitato, a conclusione dei festeggiamenti, il Presidente della Repubblica Onorevole Sergio Mattarella.