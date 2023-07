Edith Piaf, Parigi e l’amore Grande danza a Fiesole

La compagnia di danza Lyric Dance Company, diretta da Alberto Canestro, torna all’Estate Fiesolana domani con ‘Edith Piaf, hymne à l’amour’. Un racconto danzato ispirato alle musiche che hanno reso immortale la celebre artista francese, che vuole essere un vero e proprio manifesto di indipendenza e autoaffermazione femminile, il tutto all’insegna dell’Amore, come recita il testo della sua nota canzone, "Non, je ne regrette rien". "L’amore è al centro di questo mio nuovo spettacolo", commenta il coreografo Canestro. "Per lo spettatore sarà un viaggio emozionale e poetico dentro la musica e le canzoni di questa straordinaria artista, con storie ambientate nel periodo ricco di fascino in cui ha vissuto. Un ottimo spunto per una riflessione danzata sull’amore e sull’abbandono".

A fare da sfondo una Parigi scintillante di lustrini, piume e paillettes nella quale si muovono personaggi bohémien che raccontano di incontri clandestini, di grandi passioni e di dolorosi distacchi. Sulla rive gauche della Senna o nei Café Chantant a Pigalle si rincorrono le storie di ballerine, artisti, alcolisti, amanti traditi, innamorati, sognatori in un coinvolgente racconto di un passato recente ma già idealizzato, ricco di umanità, di speranza e di desiderio di libertà. Appuntamento dunque stasera alle 21.15, al Teatro Romano di Fiesole (via Portigiani 1). La coreografia e la regia sono di Alberto Canestro, gli interventi recitati e cantati dal vivo da Lucilla Fossi. Per informazioni: www.lyricdancecompany.com. I biglietti si possono acquistare sul portale di TicketOne o tramite il circuito box Office.

Rossella Conte