Edilizia del futuro. Pratiche solo online

Edilizia, le pratiche si presentano solo online. L’ufficio comunale ha informato i cittadini che dal primo dell’ano sarà l’unico punto di accesso per la presentazione di istanze, segnalazioni, comunicazioni in materia edilizia, paesaggistica ed idrogeologica, nonché per eventuali successive integrazioni alle stesse è lo sportello telematico dell’edilizia, accessibile dal sito web del Comune. La trasmissione via web consente una gestione automatizzata del flusso informativo con conseguente riduzione dei tempi di gestione della pratica e possibilità per il professionista di monitorare da remoto l’iter della medesima in ogni fase, migliorando in tal modo gli standard di qualità del servizio, in attuazione principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.